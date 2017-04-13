За прошедшую неделю курс биткоина вырос почти на $100 на фоне легализации криптовалюты в Японии и возможной легализации операций в России, сообщает RNS со ссылкой на CNBC.

В среду вечером стоимость биткоина составила $1,22 тыс., а капитализация криптовалюты увеличилась более чем на $1 млрд — с $18,34 млрд по состоянию на 5 апреля до $19,5 млрд, согласно данным Coinmarketcap.com.

Начиная с 1 апреля жители Японии могут использовать биткоин в качестве легального платежного инструмента на всей территории страны. Об этом сообщило издание Coinbase. Таким образом, Япония стала первым в мире государством, признавшим криптовалюту в качестве платежного средства.

В свою очередь, замминистра финансов Алексей Моисеев 11 апреля заявил в интервью Bloomberg, что Минфин РФ рассчитывает на признание в России в 2018 году операций с биткоинами и другими криптовалютами.