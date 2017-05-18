Биржевой курс фунта стерлингов к доллару США впервые с 30 сентября 2016 года поднялся выше 1,3$/£. На максимуме курс фунта достиг отметки 1,3046$/£, что примерно на 0,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов, пишет РБК.

По данным Bloomberg, укрепление фунта произошло на фоне сообщений о существенном росте объемов розничной торговли в Британии. По данным Национальной статистической службы, в апреле они выросли на 2,3%, что компенсировало зафиксированный в марте провал в 1,4%.

Курс фунта к доллару резко упал после победы на референдуме в Британии сторонников выхода страны из Евросоюза. В начале октября 2016 года курс фунта стерлингов к доллару США опустился до минимума более чем за 30 лет, на минимуме стоимость британской валюты снизилась до отметки 1,145 доллара за фунт.