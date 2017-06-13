Приезжающим в Ригу студентам, если они не могут поселиться у родственников или знакомых, остаётся только два варианта – либо снимать жильё, либо селиться в студенческое общежитие. Затраты на последнее – от 50 евро в месяц, а аренда комнаты или квартиры обойдётся от 150 евро в месяц плюс коммунальные платежи.

Проживание в общежитии дешевле, но не все готовы ютиться в комнате с двумя-тремя соседями. Вузы предлагают арендовать комнату целиком, но такая опция дороже, пишет nra.lv.

У ЛУ и РТУ тысячи коек для студентов

В распоряжении Латвийского университета (ЛУ) в настоящий момент семь общежитий (более 2500 мест). В одну комнату селят до трёх человек. Плата за место – от 52 евро в месяц. В эту сумму также входит доступ к интернету, но кухня и душевая – общего пользования.

Другие цены в гостинице Prima, которая также принадлежит университету. Проживание обойдётся от 100 до 250 евро.

У Рижского технического университета также общая сеть общежитий, рассчитанная на 2500 студентов. В одной комнате живут до трёх человек. Все комнаты меблированы, в отдельных общежитиях есть даже тренажёрный зал.

Плата зависит от месторасположения и благоустройства. Цены за место – от 57 до 150 евро в месяц.

Комната повышенного комфорта

Бизнес-школа Turība в своём общежитии может принять 758 студентов, в том числе из других вузов, если остаются свободные места.

Большинство комнат - четырёхместные. Главное отличие комнат повышенного комфорта – наличие своего туалета и душевой. С 1 сентября плата за место составит 59 евро, за комнату повышенного комфорта – 150 евро в месяц с человека. Все помещения оборудованы интернетом.

У Рижского университета Страдиня пока два общежития – в Агенскалнсе и Межциемсе. К концу года планируют открыть ещё одно общежитие рядом со зданием университета на ул. Дарза.

Общежитие в Агенскалнсе (два здания) рассчитано на 550-570 мест. В одной комнате живут от одного до трёх студентов, а цены соответственно от 50 до 200 евро за место в месяц и до 320 евро в месяц за комнату класса люкс.

Отдельная квартира – на любой вкус

Студентам, которые не хотят жить в общежитии, а намерены снимать квартиры, можно посоветовать не откладывать поиск жилья на последний момент. Иначе придётся выбирать из того, что осталось.

Как отмечают специалисты маклерской компании Ober-Haus, студенты обычно начинают подыскивать квартиры с середины лета, пик спроса приходится на середину августа и начало сентября.

Чаще молодые люди присматривают жилье в центре или Вецриге, а также в микрорайонах, где располагаются вузы.

Иностранные студенты готовы платить за жильё от 300 до 500 евро, включая коммунальные услуги. Часто квартиру снимает сразу несколько человек, так дешевле.

Двухкомнатная квартира в центре Риги обойдётся в 300-700 евро, а комнату в квартире можно арендовать и за 150-250 евро в месяц.