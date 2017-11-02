Бывший мэр Даугавпилса, депутат Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис (Латгальская партия) готов претендовать на должность министра экономики.

"Хотя официально должность министра экономики мне не предложена, я хотел бы поблагодарить авторов этой инициативы. Это своего рода оценка моей предыдущей работы и опыта", - сказал он агентству LETA.

"Думаю, я разбираюсь во многих вопросах и проблемах, которые необходимо срочно решать в сфере, находящейся в ведении Министерства экономики", - сказал Лачплесис.

Выдвинуть кандидатуру Лачплесиса на пост министра экономики предложили три депутата Сейма из фракции "Единства", не являющиеся членами партии: Анрийс Матисс, Дзинтарс Закис и Алдис Адамович. Сегодня они официально подали "Единству" заявление с предложением выдвинуть Лачлесиса в министры экономики.

Как сообщалось, министр экономики Арвил Ашераденс планирует уйти в отставку, чтобы возглавить парламентскую фракцию "Единства".

"Единство" планирует выдвинуть кандидата на должность министра экономики 6 ноября.