Об этом порталу Delfi сообщили в компании Orkla Confectionery & Snacks Latvija (Orkla).

Как пояснили в компании, решение кассационной инстанции означает, что остается в силе запрет на незаконное использование торговой марки "Мишка Косолапый", поскольку она имеет большое сходство с торговой маркой Laima - Lācītis ķepainītis.

Суд апелляционной инстанции, как и суд первой инстанции, ранее удовлетворил иск Orkla Confectionery & Snacks Latvija против "Красного Октября", фирм Krievijas saldumi и Russian Sweet о признании не имеющей силы регистрации товарного знака, запрете на незаконное использования товарного знака и уничтожении незаконной маркировки.

Встречные иски "Красного Октября", требовавшего отменить регистрацию товарного знака Lācītis ķepainītis, были отклонены.

Как информирует Orkla, товарный знак "Мишка Косолапый" в Латвии не признается, поэтому запрещена продажа произведенных в России конфет этой марки.