Первоначально Lattelecom предложит три продукта tet Dinamiskais, tet Drošais и tet Fiksētais, а клиентами может стать любое домашнее хозяйство или фирма страны.

В компании утверждают, что благодаря услуге tet 95% жителей смогут уменьшить свои счета за электроэнергию.

Новые продукты предлагаются с сегодняшнего дня, то есть с 9 февраля 2017 года. Клиенты, которые подпишутся на услугу до 15 марта, начнут с 1 апреля получать поставляемую Lattelecom электроэнергию. Новая услуга tet не предполагает абонентской платы или других скрытых расходных позиций для клиента. Не существует также штрафа за досрочное расторжение договора.

Цель Lattelecom - до конца года привлечь 10 - 12 тысяч домашних хозяйств, которые согласятся использовать услугу tet.

Как говорят в компании, цель предприятия заключается не в том, чтобы отнять несколько клиентов у других 6-7 небольших торговцев электроэнергией. Целью является завоевание 10-20% доли рынка. "Тогда сможем говорить о серьезной конкуренции с Latvenergo", - утверждает руководитель продукта tet Артурс Пиеленс-Паленс.