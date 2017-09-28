Elektrum Eesti - второе крупнейшее предприятие по торговле электроэнергией в Эстонии - теперь предлагает клиентам также возможности покупки природного газа. Сначала предприятие предлагает природный газ по фиксированной цене. Планируется создать также единое предложение электроэнергии и природного газа.

"Наш выход на рынок природного газа - закономерный шаг дальнейшего развития. С открытием рынка природного газа мы начали торговлю газом в Латвии и теперь - в Эстонии. Длительный опыт работы с клиентами и в Латвии, и в Эстонии помогает создать выгодные для клиентов, понятные и удобные предложения, а наш собственный значительный объем потребления газа в Латвии дает нашим клиентам ощущение уверенности в стабильности и надежности поставок", - отметил директор по продажам электроэнергии Latvenergo Улдис Муциниекс.

Elektrum Eesti заключило первые договоры на поставку газа. Сейчас в Эстонии примерно 50 тыс. потребителей газа, около 2000 из них - корпоративные клиенты.

Потребление газа в Латвии составляет 14,4 тераватт-ч в год, в Эстонии - 5,4 тераватт-ч, это меньше, чем потребление Latvenergo, составляющее 6,1 тераватт-ч в год.

Latvenergo - крупнейший потребитель газа в Латвии. Elektrum Eesti и Elektrum Lietuva - стопроцентно дочерние предприятия Latvenergo, занимающей около 30% балтийского рынка электроэнергии.