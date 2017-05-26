Первые договоры с клиентами в Латвии на поставку природного газа уже заключены.

"Latvenergo является крупнейшим потребителем природного газа в Латвии, в год закупая около 40% всего объема используемого в Латвии газа. В условиях свободного рынка только закономерно, что крупнейшая в Латвии энергокомпания расширяет свою коммерческую деятельность, начиная заключать индивидуальные договоры на поставку природного газа и другим потребителям", - сообщают представители энергоконцерна.

В настоящее время компания предлагает поставлять природный газ юридическим лицам.

Концерн Latvenergo занимается производством и продажей электроэнергии и теплоэнергии, продажей газа, обеспечением услуг распределения электроэнергии.