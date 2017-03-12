"Производство "Латвэнерго" состоит из двух больших частей - производства электроэнергии и производства теплоэнергии. В производстве электроэнергии потребление природного газа зависит от того, в каком объеме мы способны продать произведенную электроэнергию на конкурирующем рынке.

Если цена на газ высока, то мы не производим электроэнергию сами, а приобретаем ее на бирже "Nord Pool". Цена продукта имеет решающее значение для нашей конкурентоспособности. В свою очередь теплоэнергию мы должны производить независимо от того, какова цена на газ", - сказал Куницкис.

Он отметил, что до сих пор модель покупки природного газа была очень простой. "Каждый месяц 10-го числа мы узнавали цены и каждый день сообщали, сколько газа нам потребуется на следующий день, потребляли газ и платили за него.

После открытия рынка эта система станет сложнее - по-прежнему нужно будет предусмотреть, какие объемы понадобятся на следующий день, но важно, чтобы рынок был более гибким в рамках одного дня, чтобы можно было эффективно регулировать нагрузку и емкость, не переплачивая за них", - отметил Куницкис.

По его словам, в будущем, когда будет открытый рынок, для предприятия это будет означать новые возможности. "Наша задача - быть гибкими и покупать газ по одной формуле. Таким образом, принимая во внимание возможности Клайпедского терминала СПГ и Инчукалнского ПГХ, мы можем покупать газ летом, когда цены более низкие, и хранить его в Инчукалнсе, чтобы использовать в зимнее время", - сказал представитель компании.

Акционерное общество "Латвэнерго" - энергетический концерн балтийского масштаба, который занимается производством и торговлей электро- и теплоэнергией. В концерн входят шесть дочерних предприятий, в том числе компании по торговле электроэнергией в Литве и Эстонии.