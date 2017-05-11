По решению собрания акционеров из прибыли материнского предприятия Latvenergo за 2016 год в размере 137,441 млн евро государству в дивидендах будет выплачено 73,021 млн евро. Решено также выплатить государству в дивидендах 17,121 млн евро, которые были зачислены в резерв из прибыли 2015 года.

Акционеры решили 64,42 млн евро из прошлогодней прибыли оставить в резерве и решить вопрос о выплате этой суммы в дивидендах государству одновременно с решением о распределении прибыли 2017 года.

Компания Latvenergo закончила 2016 год с консолидированным оборотом в размере 931,619 млн евро - на 0,3% больше, чем в 2015 году, и прибылью в 130,593 млн евро - на 53,6% больше, свидетельствует аудированный финансовый отчет компании.

Как сообщила представитель Latvenergo Ивита Бидере, на финансовые результаты компании в прошлом году положительно повлияли увеличившаяся на 36% выработка электроэнергии даугавскими ГЭС и снижение цен на природный газ и электроэнергию (соответственно на 24% и на 14%) по сравнению с предыдущим годом.

EBITDA Latvenergo в 2016 году увеличилась на 28% - до 393,4 млн евро.

В прошлом году концерн Latvenergo, один из крупнейших налогоплательщиков в Латвии, внес в госбюджет 209 млн евро, включая дивиденды за использование госкапитала.

В 2016 году концерн Latvenergo сохранил позиции лидера торговли электроэнергией в Балтии с долей рынка в размере примерно 30%. Доля рынка Latvenergo в Латвии составила 73%, в Литве - 14%, в Эстонии - 11%.

Концерн Latvenergo в 2016 году произвел на 21% больше электроэнергии и на 11% больше теплоэнергии, чем в 2015 году.

Общая сумма инвестиций Latvenergo в 2016 году составила 200,7 млн евро - на 5% больше, чем в 2015 году.

В концерн Latvenergo входят его дочерние предпрятия Latvenergo, Latvijas elektriskie tikl, Sadales tikls, Elektrum Eesti, Elektrum Lietuva, Energijas publiskais tirgotajs и Liepаjas energija.