Производитель алкогольных напитков AS Latvijas balzams в прошлом году работало с оборотом в размере 75,72 млн евро, что на 2,6% больше 2015 года, а прибыль предприятия выросла на 6% до 7,5 млн евро, говорится в сообщении компании бирже Nasdaq Riga.

В финансовом отчете предприятие отмечается, что росту оборота Latvijas balzams в основном способствовало увеличение объема оказания складских и логистических услуг внешним клиентам и связанным компаниям.

Хотя предприятие расширило географию экспорта и начало реализацию продукции на нескольких новых рынках, оборот от реализации алкогольных напитков снизился на 1,7%. Чтобы компенсировать падение объемов производства и продажи, Latvijas balzams начало оказывать и другие услуги, используя свои ресурсы - складские и транзитные услуги, услуги таможенного склада, логистического сервиса, комплектации и др. Это позволило Latvijas balzams увеличить прибыль, эффективно используя имеющиеся ресурсы.

В 2017 году предприятие продолжит инвестировать в имеющиеся и новые экспортные рынки и повышать эффективность производства с акцентом на улучшение закупок, планирования и инфраструктуры.

Latvijas balzams с октября 2014 год входит в состав холдинговой компании Amber Beverage Group, которая принадлежит зарегистрированной в Нидерландах"S.P.I. Regional Business Unit B.V.. Акции предприятия котируются на бирже Nasdaq Riga.