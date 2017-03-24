Предприятие по производству напитков Latvijas balzams вложит в модернизацию производства примерно 23 млн евро, говорится в сообщении бирже "Nasdaq Riga".

На оценку в Минэкономики подана заявка инвестиционного проекта, чтобы претендовать на поддержку и использовать предусмотренную законом налоговую скидку.

Модернизироваться будет производство Latvijas balzams на ул. Чака, 160, рассказал председатель правления предприятия Интарс Гейданс. Предприятие рассчитывает за счет модернизации повысить конкурентоспособность и укрепить позиции в регионе, так как растущие затраты на рабочую силу, логистику и производство создают риск.

Гейданс отметил, что проект будет реализован только в том случае, если он будет поддержан государством и получит скидку на налог с прибыли предприятий и другие льготы.

Оборот Latvijas balzams в прошлом году, по предварительным данным, составил 75,72 млн евро, что на 2,6% больше, чем в 2015 году, а прибыль выросла на 5,5% и составила 7,451 млн евро.