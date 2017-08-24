Северный инвестиционный банк предоставит компании Latvijas dzelzceļš (LDz) кредит в размере 22,8 млн евро на модернизацию дизельных локомотивов, сообщили в банке.

Кредит на модернизацию дизельных локомотивов 2M62UM будет предоставлен на 12 лет. Заем выдается на ремонт и восстановление двигателей, электрооборудования и других частей дизельных локомотивов. Модернизация продлит срок эксплуатации локомотивов на 30 лет. Локомотивы будут восстановлены в соответствии с требованиями стандарта Euro IIIA.

Проект модернизации магистральных дизельных локомотивов, который осуществляет дочерняя компания LDz – LDz Ritošā sastāva serviss, продлится до 2018 года. Всего планируется модернизировать 14 дизельных локомотивов.

В результате восстановления локомотивов их КПД возрастет на 50%, а потребление топлива снизится на 17%. Объем выбросов углекислого газа благодаря меньшему потреблению топлива может сократиться до 15 тыс. тонн CO2 в год.