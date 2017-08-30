Latvijas kuģniecība увеличит основной капитал, выпустив новые акции

LETA |





Foto: LETA Судоходная компания Latvijas kuģniecība планирует увеличить основной капитал до 120 млн евро, эмитировав новые акции закрытой эмиссии, свидетельствует сообщение Nasdaq Riga. По запросу акционера Vitol Netherlands B.V. (Vitol) вопрос об увеличении основного капитала включен в повестку дня собрания акционеров 19 сентября. Планируется поддержать увеличение основного капитала в размере от 60 млн евро до 120 млн евро, эмитировав акции закрытой эмиссии с целью рефинансировать долговые обязательства компании. Концерн Latvijas kuģniecība в первом полугодии работал с оборотом 43,69 млн евро, прибыль составила 8,597 млн евро. 15 августа завершилось обязательное предложение выкупа акций, посл чего Vitol увеличила свое участие в Latvijas kuģniecība до 90,79%.

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