По запросу акционера Vitol Netherlands B.V. (Vitol) вопрос об увеличении основного капитала включен в повестку дня собрания акционеров 19 сентября.
Планируется поддержать увеличение основного капитала в размере от 60 млн евро до 120 млн евро, эмитировав акции закрытой эмиссии с целью рефинансировать долговые обязательства компании.
Концерн Latvijas kuģniecība в первом полугодии работал с оборотом 43,69 млн евро, прибыль составила 8,597 млн евро.
15 августа завершилось обязательное предложение выкупа акций, посл чего Vitol увеличила свое участие в Latvijas kuģniecība до 90,79%.