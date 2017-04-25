У этого явления может быть несколько причин: отмена "потолков" для размера пособий, повышение зарплат, а также ухудшение здоровья латвийцев. В 2015 году в виде пособий по болезни было выплачено 172 млн евро, в 2014 году - 132,13 млн евро, а в 2013 году - 131,44 млн евро.

Большая часть пособий выплачена по больничным листам B, то есть по болезни с 11-го дня утраты трудоспособности или по уходу за больным ребенком с первого дня болезни. Это означает, что выплаченные пособия поступают из госбюджета.