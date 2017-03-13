"К сожалению, большая часть населения не следит за предложениями торговцев и не выбрала для себя подходящий договор. Кроме того, часть населения не пользуется возможностью зарегистрироваться как защищенные пользователи и платит больше, чем предусматривают льготы государства", - говорит заместитель государственного секретаря Министерства экономики Янис Патмалниекс.

Представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане считает, что люди не выбирают другого поставщика потому, что не видят большой разницы в цене. "Большинство людей все еще пользуется универсальным предложением, которое, как правило, менее выгодно. Это говорит о том, что потребители не углубляются в рынок электроэнергии и не выбирают выгодные для себя предложения", - отметила она.

Большая часть населения не хочет или не имеет времени изучать и сравнивать предложения различных поставщиков. Большинство по-прежнему предпочитает получать электричество от компании Latvenergo. Этот выбор легче и проще, потому что потребителю, по сути, ничего не нужно менять.