В прошлом году дифференцированный необлагаемый минимум был введен для поддержки малообеспеченных жителей. Но жители сами должны подавать в СГД декларацию, чтобы вернуть переплаченный подоходный налог. Декларацию необходимо подать каждому латвийцу, если его брутто-зарплата (то есть зарплата до уплаты налогов или "на бумаге") в прошлом году не превышала 1000 евро, то есть это касается 500 тыс. жителей страны. Это особенно важно для людей с зарплатой до 380 евро, потому что каждому из них государство должно вернуть не менее 69 евро.

Декларацию за прошлый год можно подавать уже несколько месяцев, но этого не сделали примерно 120 тыс. жителей, каждому из которых государство должно вернуть не менее 10 евро. Поэтому СГД призывает всех подавать декларацию в электронном виде через систему электронного декларирования (EDS).

СГД планирует направить через EDS сообщения для налогоплательщиков о возможности вернуть переплаченный налог. Тем, кто не пользуется этой системой, оповещения будут отправлены обычной почтой.

Пока сбываются первоначальные опасения о том, что часть жителей, на которых распространяется дифференцированный необлагаемый минимум, не сможет преодолеть административный барьер и вернуть переплаченную часть налога, констатирует представитель Финансового института Swedbank Эвия Кропа.