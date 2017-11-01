"Понятно, что от идеи до реального воскрешения Sēnīte очень далекий и совсем не простой путь. И то, суждено ли этому воплотиться в жизнь, покажет время, не будем скрывать - ваша поддержка очень многое для нас значит", - указывают представители Liepkalni maiznīca на своей странице в Facebook.

Они предлагают любому желающему стать инвестором ремонта ресторанного комплекса.

"Какое-то время назад мы просили вас принять участие в опросе: "Заинтересованы ли вы в создании акционерного общества и приобретении хотя бы одной акции (стоимостью 100 евро), чтобы таким образом стать совладельцем общей идеи?". Мы получили фантастический отклик, который показал, что идея акционерного общества является реальной, а главное - вам это нужно! Поэтому мы хотим сделать следующий шаг. Наша цель - сформировать группу единомышленников, людей, которые по-настоящему заинтересованы в создании акционерного общества, которые хотят принимать реальное участие в осуществлении общей идеи. Если ты один из них, то присоединяйся к нашей группе единомышленников "Augšāmcelšana" (ищи ее прямо здесь, в группе SIA Liepkalni). Подробнее - уже в рамках самой группы!", - сказано в сообщении.