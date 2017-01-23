В 2016 году импорт подержанных легковых автомобилей в Латвию сократился на 11%. Падение интереса к подержанным иномаркам увеличилось по сравнению с 2015 годом, когда импорт снизился только на 2%. Всего в 2016 году в Латвию было ввезено 43 500 подержанных легковых авто, что на 5366 меньше по сравнению в предыдущим годом. Об этом сообщает Автомобильная ассоциация.

Ассоциация приводит два объяснения того, что латвийцы все меньше покупают пригнанные из других стран подержанные авто. Во-первых, люди с большей готовностью приобретают новые автомобили в оперативный лизинг. Во-вторых, покупатели чаще отдают предпочтение подержанным авто, которые эксплуатировались исключительно в Латвии, а слоган "Только что из Германии" перестал быть гарантом хороших продаж.

Благодаря накопленной в CSDD статистике по показателям одометра и позволяющим проверить историю авто в странах ЕС сервисам вроде autoDNA.lv, покупатели стали больше ценить подержанные автомобили из Латвии, имеющие прозрачную историю эксплуатации. Теперь редко кто верит заверениям продавцов, рассказывающих о богатом жителе Западной Европы, который покупает авто премиум класса, чтобы в год проезжать 15 000 километров, а потом подешевле продать этот автомобиль на вторичном рынке.



Самые популярные марки и модели

Уже несколько лет остается неизменной тройка самых популярных марок покупаемых в Латвии импортных подержанных авто. Даже первая десятка практически не меняется многие годы. Самая популярная марка - Volkswagen (6636 импортированных авто), на втором месте - Volvo (6163 авто), на третьем месте - Audi (5552), на четвертом - Audi (5050 авто).

Интересно, что три из четырех топовых брендов относятся к классу премиум. На эти четыре бренда также приходится 50% проданных в Латвии подержанных импортных авто, на остальные 84 бренда - 46% проданных автомобилей.

Что касается топа-10 самых продаваемых моделей, то в пятерку лидеров впервые вошел Opel. Помимо этого по сравнению с 2015 годом рейтинг не претерпел значительных перемен. Место покинувшего рейтинг Volvo S60 занял Volvo XC90. На модели топа приходится 39% завезенных в Латвию подержанных автомобилей.







Возраст продаваемых подержанных авто увеличился

Такой важный показатель, как средний возраст ввезенного в Латвию подержанного авто незначительно увеличился - с 9,7 лет до 9,8 лет. Увеличение произошло за счет того, что в Латвию стали завозить меньше автомобилей, возраст которых не превышает 10 лет. Примерно 44% пригнанных в страну подержанных легковушек - старше 10 лет.



Прогноз на 2017 год

В Автомобильной ассоциации прогнозируют, что в 2017 году импорт подержанных легковых авто увеличится и вернется на уровень 2015 года. Причина увеличения - отмена налога на автомобили и мотоциклы, который служил первым барьером для импорта транспортных средств в Латвию и для потенциальных покупателей.

Кроме того, потенциальным покупателям следует воспользоваться двухлетним переходным периодом, распространяющимся на расчет налога исходя из объема выбросов CO2. Он распространяется только на автомобили, выпущенные до 01.01.2009, которые через два года уже будут десятилетними, и величина налога на них будет в существенной мере зависеть от выбросов CO2.