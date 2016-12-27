Улучшить свое здоровье хотят 41% жителей Латвии, отправиться в путешествие своей мечты - 24%, а 22% выразили желание, чтобы дороги в стране находились в лучшем состоянии.

18% опрошенных хотели бы улучшения работы госорганов, 15% - возвращения уехавших в Латвию, 12% - видеть в следующем году больше иностранных инвестиций, столько же - переселиться в лучшее жилье. Десятая часть хочет достижений в своем бизнесе или мечтает открыть собственный бизнес.

4% дали другие ответы, например, один респондент выразил желание, чтобы во всем мире был мир, а два хотели бы безопасности в Латвии.