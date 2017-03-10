Бизнес азартных игр в Латвии после экономического кризиса заметно утратил обороты, но сейчас отрасль восстановилась и практически вышла на показатели "жирных" лет.

Прошлый год латвийский игорный бизнес завершил с оборотом в 264 млн евро. То есть с незначительным отставанием от установленного в 2007 году рекорда, когда оборот составил 276 млн евро. Однако после этого пришел экономический кризис и в 2010 году оборот игорного бизнеса упал до 134 млн евро.

Впрочем, советник Латвийской ассоциации игорного бизнеса Арнис Верземниекс не считает, что есть основания говорить о резком скачке оборота отрасли. "После кризиса, когда оборот упал очень стремительно, он постепенно возвращается на уровень, который был достигнут до кризиса. Однако этот уровень еще не достигнут", - пояснил советник. По его мнению, удвоение оборота за шесть лет - это нормальное развитие отрасли.

"Сейчас любая отрасль развивается. Экономическая ситуация в стране, в целом, улучшается. Игровая отрасль - это зеркало, в котором отражается экономическая ситуация. Если она улучшается, то улучшаются показатели этой развлекательно отрасли, если ухудшается, то страдает и отрасль", - рассказывает Арнис Верземниекс.

Одновременно он отмечает, что можно говорить о стремительном развитии интерактивного игрового бизнеса, который позволяет людям делать ставки и играть в карты через интернет. С 2013 года, когда в отчетах Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми впервые появились данные об интерактивных азартных играх, оборот этого бизнеса увеличился почти в десять раз - с 2 миллионов евро до 18,3 миллионов евро.

В прошлом году доходы от интерактивных игр составили 7,26% общих доходов отрасли. Верземниекс отмечает, что в основе развития этого сектора лежит работа по его упорядочиванию: инспекция активно блокирует сайты, действующие без лицензии. С августа 2014 года до конца 2016 года было заблокировано 899 сайтов, свидетельствуют данные инспекции.

"Если раньше работал один оператор, а остальные действовали нелегально, то после начала процесса блокирования появилось семь операторов, которые занимаются организацией интерактивных азартных игр", - поясняет советник. Оборот в этом секторе увеличивается потому, что игроки не имеют доступа к заблокированным сайтам и играют на лицензионных.

Верземниекс указывает на то, что рост оборота в секторах казино и игровых автоматов был заметно меньше. По данным инспекции, доходы от игровых автоматов составляют 73,66% общих доходов отрасли. Советник ассоциации подчеркивает, что "в сфере игровых автоматов в прошлом году прирост составил только 5%, а это почти ничего".

По состоянию на февраль нынешнего года в Латвии действовали 324 игровых зала, среди которых - шесть казино. В 2005 году в стране насчитывалось 650 игровых залов.

Всего в залах размещается 8805 игровых автоматов, тогда как в 2006 и 2007 году их насчитывалось почти 17 000.

Верземниекс объясняет, что единственная возможность развития азартного бизнеса в Латвии - это консолидация, при которой участники рынка объединяются или покупают друг друга. В прошлом году крупнейшим организатором азартных игр в Латвии была компания Alfor, выручка которого составила 65 млн евро. В пятерку крупнейших также входят Olympic Casino, Joker, Latvijas loto и Admirāļu klubs.

Организаторы азартных игр в прошлом году заплатили в госбюджет налоги и пошлины на сумму 29 млн евро, а в бюджеты самоуправлений - 7,8 млн евро. В компаниях отрасли работают 3748 человек.