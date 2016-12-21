За 11 месяцев 2016 года Latvijas Pasts по сравнению с тем же периодом прошлого года обработало на 2,1 млн (64%) больше прибывших в Латвию иностранных посылок. Латвийцы активно закупаются в иностранных, а особенно в китайских интернет-магазинах.

В течение последних лет резко увеличилось число посылок, которые приходят в Latvijas Pasts из интернет-магазинов. Особенно увеличилось число посылок из азиатских стран, среди которых наибольшая доля приходится на Китай.

За январь-ноябрь 2016 года на Latvijas Pasts обработано 5,4 млн направленных в Латвию посылок, что на 2,1 млн единиц больше по сравнению с тем же периодом 2015 года.

С 1 по 15 декабря, то есть в период активной отправки/получения подарков, Latvijas Pasts обработала 296 000 посылок (+86 000 к тому же периоду 2015 г.).