Латвийская компания Baltic Snowpark Agency, занимающаяся строительством снежных трасс для экстремальных видов спорта в странах Балтии и в других странах мира, построит трассу для сноуборда к Зимней Олимпиаде в Южной Корее.

"В прошлом году мы построили в Южной Корее трассу для Кубка мира, и теперь эта трасса стала тестовой для Олимпийских игр", - рассказал в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" руководитель Baltic Snowpark Agency (название юридического лица - BSA Projects) Янис Янсонс.

Южнокорейский Олимпийский комитет признал эту трассу лучшей, и "мы получили договор на Олимпийские игры", сказал он, признавшись, что ребята об этом даже не мечтали, хотя уже строили трассы и для кубков мира, и для чемпионатов мира.

Этот бизнес зародился в Цесисе, когда там были построены трассы на Жагаркалнсе. "Наше начало пришлось на время кризиса. Мы продали мотоцикл и могли месяца два провести за компьютерами - изучали эту индустрию и поняли, что работа нашей компании может быть интересна и другим", - вспоминает Янсонс.

Им удалось найти семерых клиентов в странах Балтии, и с этого началась эра фирмы снежных парков.

Сейчас Baltic Snowpark Agency является субподрядчиком германской Schneestern, строящей снежные парки по всему миру, а латвийцы работают как руководители проектов.

Компания расширила свою деятельность, реализуя также проекты вейкбордских и велопарков.

В Олимпиаде 2018 года участвовать надеется латвийский сноубордист Том Петрусевич.