Взлетно-посадочную полосу (ВПП) Вильнюсского аэропорта за 18,713 млн евро реконструирует латвийская дорожно-строительная компания A.C.B. совместно с каунасской строительной компанией Autokausta.

"Конкурс выиграл предложивший самую низкую цену консорциум латвийского и литовского предприятий во главе с компанией A.C.B. Предприятия ждут серьезный вызов и ответственность - в предельные сжатые сроки провести сложные работы большого объема, требующие пунктуальности и тщательности", - указал в пресс-релизе глава сети аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Донатас Вовярис.

По его словам, раньше было подсчитано, что реконструкция ВПП может обойтись примерно в 24 млн евро, однако цену сбила конкуренция.

Менеджер Lietuvos oro uostai по коммуникационным проектам Агне Мажяйките сообщила, что в конкурсе также участвовали консорциум компаний Kauno tiltai и Panevezio keliai, предложивший цену 19,688 млн евро, консорциум компаний Fegda, Eurovia Lietuvos и Lemminkainen Lietuva с ценой 21,393 млн евро, а предложение польской компании Budimex и компании Kauno keliai в 24,706 млн евро было отклонено.

Реконструкция ВПП будет продолжаться 35 дней - с 14 июля до 18 августа. Большинство полетов на этот период будет перенесено в Каунас.