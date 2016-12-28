Быстро снижающийся темп роста экономики требует поступления в страну новых инвестиций, однако этому препятствуют переменчивые правила игры, в частности, неопределенность в отношении налоговой системы и преобладающие в народном хозяйстве условия в целом. В последнее время большое внимание было привлечено к смене режима работы микропредприятий. Об этом пишет Diena.

Опрошенные руководители компаний, в которых в основном представлен иностранный капитал, указывают на административные недостатки, одновременно чуть выше среднего оценивая доступность рабочей силы и затраты на нее.

"Если смотреть в масштабе всей Балтии, к сожалению, сейчас нет оснований говорить о том, что Латвия целенаправленно работает над привлечением инвестиций, которые во многом означают благоприятные условия для развития бизнеса. Практические примеры говорят в пользу Эстонии и Литвы, где правительство намного более стратегически подходит к вопросу о привлечении инвестиций", - прокомментировала ситуацию Екатерина Стуге, финансовый директор и член правления Amber Beverage Group, материнской компании крупнейшего в Латвии производителя алкоголя Latvijas balzams.