Латвийская сеть магазинов строительных материалов и товаров домашнего обихода Depo в скором времени начнет свою деятельность в Вильнюсе и Паневежисе.

Литовцы рады приходу еще одного игрока, поскольку на рынке стройматериалов еще есть место для конкуренции.

Кроме того, новый игрок намерен менять привычки потребителей и даст возможность расширяться небольшим местным сетям. Однако никто не берется прогнозировать, будет ли деятельность сети в Литве успешной.

На сайте Depo уже появились объявления о поиске работников в Паневежисе и в Клайпеде. В Паневежисе нужны продавцы и кассиры, работники сервиса. О том, когда начнется работа - не сообщается.

В Вильнюсе и Каунасе ищут руководителей магазинов, бухгалтеров, завхозов, работников других областей.

Несмотря на то, что эта сеть отличается таинственностью и, в отличие от других торговцев, даже в открытом в прошлом году магазине в Клайпеде не объявляла шумных акций и ничего не комментировала для СМИ, в торговом зале площадью 25 000 кв. м можно найти широкий ассортимент стройматериалов и товаров домашнего обихода.

В магазинах Depo продают и животных - кроликов, хомяков, рыбок, попугаев, а также все, что нужно для ухода за животными. В магазины этой сети можно приводить домашних питомцев, их не надо оставлять у двери.

В корпус стройматериалов можно заехать на автомобиле, чтобы сразу погрузить тяжелые покупки. Магазины Depo обычно ставят на участках площадью 5 га. Инвестиции в один магазин составляют около 10 млн евро.

Объекты этой сети в Литве проектирует ЗАО Contestus projektai. На его сайте сказано, что в следующем году откроется магазин в Каунасе, а в это завершат строительство двух магазинов в столице – на ул. Максимишкяй и Укмергес.

"По нашим подсчетам, на рынке довольно много строительных товаров. Кроме того, чем больше конкуренция, тем быстрее развивается вся ниша. Расширение латышей это минимум для того, чтобы начать работать как сети", – сказал председатель правления ЗАО Moki-veži Миндаугас Синкявичюс, заметив, что их сеть в течение нескольких лет также увеличит число магазинов на 5-6.

Однако Синкявичюс не прогнозирует латышам легкой жизни и большой прибыли. Латвия- это рынок, который меньше и дороже литовского.

