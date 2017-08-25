Латвийские бизнесмены изобрели съедобный кофе, продуктом Coffee Pixels уже заинтересовались как в Европе, так и в Азии. В ближайший год предприятие планируется нарастить мощности и развернуться, отмечает Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР).

Coffee Pixels – это не только уникальный продукт в своем роде, но и линейка кофейных продуктов, в которых кофейные зерна используются в целиком, значительно сокращая объем отходов, что характерно для классической кофейной индустрии.

Один из изобретателей Coffee Pixels Райвис Вайтекунс рассказал, что перед началом нового бизнеса работал в кофейной индустрии, в 2010 году в Риге открыл кафе Miit, которое специализировалось на приготовлении и продаже различных кофейных напитков.

Команда Coffee Pixels частый гость в Латвийском сельскохозяйственном университете, где консультируется с учеными в разработке продуктов. Многое прошлось освоить с нуля, в том числе из других отраслей, например, изучить производство шоколада. Довольно быстро стало понятно, что команда Coffee Pixels ориентирована на сферу, в которой сочетается производство кофе и шоколада.

Предприятие Coffee Pixels намерено уже в этом году выйти на европейский рынок. Начаты переговоры с торговцами в Японии, позже планируют искать рынки сбыта в США, так как в течение пяти лет продукт хотят сделать глобальным.

Не сомневаясь в перспективе своей продукции, команда Coffee Pixels расширяет линейку продуктов, а также предусматривает различные виды упаковки.