В подарок от Деда Мороза латвийские предприниматели больше всего хотели бы получить правительство, которое снизило бы налоги (71%), а также больше платежеспособных клиентов (68%). Такие данные получены в ходе опроса, проведенного банком Citadele.

Каждый третий или в целом 37% респондентов хотели бы получить от Деда Мороза новые идеи для бизнеса, а каждый пятый или 22% - трудолюбивых и талантливых работников. Кроме того, каждый пятый опрошенный хотел бы попросить Деда Мороза уменьшить конкуренцию в отрасли.

Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш отмечает, что желания латвийских предпринимателей исполнимы только при условии увеличения экспортной активности. "По прогнозам, экономический рост в 2017 году может достичь 3,5%, чему в первую очередь будет способствовать ускорение темпов освоения фондов ЕС и, следовательно, рост активности в строительном секторе. Улучшилась и ситуация в сфере кредитования, поэтому в ближайшие два года, вероятно, мы сможем увидеть также повышение активности на местном рынке и более стремительный рост потребления. Тем не менее, общая численность населения в Латвии продолжает сокращаться, поэтому единственным инструментом увеличения продаж по-прежнему остается экспорт, который при грамотном использовании может обеспечить приток средств и на внутренний рынок. Это, в свою очередь, будет способствовать росту платежеспособности жителей и предприятий страны", - сказал эксперт.

Говоря об основных проблемах, которые ожидают предпринимателей в 2017 году, 70% респондентов главным приоритетом назвали привлечение новых клиентов и освоение новых рынков сбыта, а 53% опрошенных ответили, что главной задачей является "выживание" и сохранение бизнеса. В свою очередь 42% предпринимателей главным вызовом года считают разработку и внедрение новых продуктов или услуг. Эти приоритеты предприниматели называли и в предыдущие годы.

В опросе участвовали собственники и руководители 750 латвийских предприятий, представляющие такие отрасли, как производство, торговля, строительство и сфера услуг. Опрос проведен при содействии центра исследования рынка и общественного мнения SKDS.