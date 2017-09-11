В сентябре прошлого года они учредили фирму Trikātas piens, каждому принадлежит 50% долей капитала предприятия. Главные направления деятельности фирмы - переработка молока и производство сыра. Фирма купила завод на публичном аукционе имущества обанкротившегося кооператива Trikāta KS. Для получения оборотных средств и покупки производства и привлечено финансирование от Altum.

Член правления Trikātas piens Роландс Путниньш рассказывает, что он занимается производством, продажей и экспортом, а брат отвечает за технические вопросы. В приобретение завода и восстановление его работы вложены сотни тысяч евро. Конкретную сумму Путниньш не называет.

"Органические продукты - это стиль жизни, который становится более важным для многих людей. Мы не так сильны, чтобы соревноваться с большими молочными комбинатами. Латвийские производители не могут соревноваться с европейскими, в том числе и литовскими производителями. Поэтому должны существовать нишевые продукты", - пояснил Роландс Путниньш.