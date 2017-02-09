Снизилось как число закупленных компаниями автомобилей класса люкс, так и число моделей, привлекающих внимание корпоративных покупателей.

В прошлом году фирмы самыми популярными стали автомобили BMW X5xDrive 30D, в 2016 году латвийские компании купили 102 таких авто, тогда как в 2015 году - 110. Следующая по популярности - BMW X6 xDrive 30D, в 2016 году фирмы купили 86 авто, в 2015 году - 98. Снизились продажи и других популярных моделей: Audi Q7 (в 2016 куплено 77 авто, в 2015 - 84), Land Rover Range Rover Sport (в 2016 куплено 54 авто, в 2015 - 63), Land Rover Range Rover (в 2016 куплено 26 авто, в 2015 - 48). Если в 2015 году насчитывалась 21 модель автомобилей класса люкс, по которым закупки фирм превышали десять единиц, то в прошлом году таких моделей осталось только 17.

Другая значимая тенденция заключается в том, что особенно дорогие люксовые авто, которые в предыдущие годы обычно регистрировались на фирмы, в прошлом году снова стали регистрировать на физические лица.