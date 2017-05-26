За первые четыре месяца года латвийские гидроэлектростанции (ГЭС) произвели электроэнергии на 69,2% больше, чем за тот же период 2016 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В январе-апреле латвийские ГЭС произвели 1,711 млрд киловатт-часов (кВт) электроэнергии по сравнению с 1,011 млрд кВт годом ранее.

На станциях когенерации за четыре месяца произведено 1,33 млрд кВт электроэнергии, что на 4,3% больше, чем годом ранее, когда было произведено 1,275 млрд кВт.

На ветряных электростанциях произведено 53 млн кВт электроэнергии, что на 32,5% больше, чем годом ранее (40 млн кВт).

В 2016 году ГЭС Латвии произвели 2,529 млрд кВт, станции когенерации - 3,745 млрд кВт, ветряные электростанции - 130 млн кВт электроэнергии.