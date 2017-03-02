В этом году общий объем кредитов, выданных на латвийских платформах взаимного финансирования, будет больше, чем в Германии и во Франции, сказал в интервью агентству LETA руководитель платформы Twino Евгений Казанин.

Пример Twino показывает, что в этом и есть потенциал Латвии, считает он. Создать платформу с моделью Auxmoney, на которой немецкие инвесторы дают в долг немецким заемщикам, в Латвии никому не интересно, это очень маленький рынок. Специфика латвийских площадок в том, что все они с первого дня ориентированы на экспорт, подчеркивает Казанин.

"Мы выдаем кредиты не в Латвии, и мы привлекаем деньги от инвесторов не из Латвии. Латвийские инвестиции составляют 10-11%. Основные рынки кредитования компании находятся в Польше, в Грузии и России. А инвесторы приходят из Германии, Великобритании, Эстонии, Латвии, Голландии, Швейцарии. То есть мы конкурируем на европейском уровне. В январе по объемам выданных кредитов мы уже обогнали французскую платформу YounitedCredit. И я думаю, что в этом году общий объем взаимного финансирования в Латвии будет больше, чем в Германии и во Франции", - говорит руководитель платформы Twino.

По его словам, через Twino были профинансированы кредиты на 100 млн евро. "А в этом году, думаю, мы дойдем до 200-250 млн евро", - предполагает он.

Размер одной инвестиции доходит до полумиллиона евро, но в среднем один вкладчик инвестирует 4,5 тысяч. Распоряжаются деньгами по-разному: кто-то распределяет сумму по нескольким займам, кто-то вкладывает в один, поясняет Казанин.