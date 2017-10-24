Исследование Citadele Index, в ходе которого было опрошено 750 руководителей и владельцев компаний, показало, что в течение последнего года трудности с наймом всей необходимой предприятию рабочей силы испытывали 39% предпринимателей, в то время как 59% опрошенных с такими проблемами не сталкивались.

С нехваткой рабочей силы чаще всего сталкивались производственные (53%) и строительные (46%) предприятия, а также средне-крупные компании, в которых работают от 50 до 249 работников (74%). В свою очередь в региональном разрезе дефицит рабочей силы больше всего ощущали предприниматели из Видземе (47%) и Рижского региона (46%), а меньше всего – коммерсанты, работающие в Курземе (29%).

Большая часть предпринимателей вопрос нехватки рабочей силы решают путем обучения работников – такой ответ дали 47% предпринимателей, которые в течение последнего года испытывали трудности с наймом рабочей силы. Чтобы решить проблему дефицита работников, 29% предпринимателей за последний год стали больше пользоваться аутсорсинговыми услугами, 15% - переманивали работников у конкурентов, 14% - автоматизировали производство, а 8% - искали работников за пределами Латвии.

Если 14% предпринимателей признали, что были бы готовы взять на работу ищущих убежище выходцев с Ближнего Востока и Северной Африки, то 58% респондентов ответили, что категорически не стали бы этого делать, а 20% отметили, что скорее не приняли бы на работу просителей убежища. Предоставить работу выходцам с Ближнего Востока и Северной Африки чаще заинтересованы руководители крупных предприятий (свыше 50 работников), а самыми открытыми для такой идеи являются земгальские предприниматели.