В мае 2017 года Бюро по контролю за строительством (БКС) постепенно начнет классификацию строительных компаний, действующих в Латвии. Строительным компаниям будет присвоен один из пяти классов: первый - наивысший, пятый - самый низкий.

Цель классификации - способствовать переходу на оценку самого выгодного с хозяйственной точки зрения предложения в процедуре публичных закупок в конкурсах на строительные работы. Классификация не только упростит процесс, но и позволит заказчикам более объективно оценивать претендентов, сообщила представитель БКС Нелда Элсиня. Поначалу классификация будет иметь только информационный характер, а в публичных закупках ее начнут применять с 2019 года.

В первую очередь классификации подвергнутся фирмы, которые в Регистре строительных коммерсантов системы строительной информации зарегистрированы более трех лет и в которых работает как минимум один руководитель работами. Сейчас эти условия актуальны для 3000 строительных фирм.

БКС призывает бизнесменов обновить содержащуюся в Регистре строительных коммерсантов информацию о своем предприятии.