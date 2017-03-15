Из-за падения покупательной способности жителей Литвы, которые сейчас чаще выезжают за покупками в Польшу, а также из-за продолжающейся эмиграции известный вильнюсский рынок "Гарюнай" держится во многом благодаря закупающим здесь товар торговцам из Латвии и Эстонии. Об этом пишет литовская деловая газета Verslo žinios.

По данным Литовского департамента статистики, в прошлом году оборот крупнейшего в Литве рынка упал на 1,1%, а в последнем квартале - на 4,4%.

Торговыми площадями "Гарюнай" управляют три связанные друг с другом компании - Jurgena, Posūkis и Geruda.

Главный акционер и председатель правления этих компаний Рамунас Шедуикис рассказал, что в прошлом году управляющие рынком впервые с 2010 года столкнулись с падением оборота. В 2016 году доходы были на миллион евро меньше по сравнению с предыдущим годом.

По его словам, сейчас "Гарюнай" работает благодаря торговцам из Латвии и Эстонии. Примерно 60% реализуемых на рынке товаров вывозятся в Латвию и Эстонию, чуть меньше - в Белоруссию. Если бы не эти торговцы, то для "Гарюнай" наступили бы сложные времена. Одновременно Шедуикис признает, что раньше латвийцы и эстонцы закупали 80% товаров, но сильнее всего упали объемы товара, закупаемые торговцами из Латвии.