Чтобы не допустить ситуации, когда важные для национальной безопасности предприятия оказываются в руках нежелательных лиц, разрабатывается законопроект, который регламентирует предотвращение подобных ситуаций. Об этом пишет газета Neatkarīgā.

Рассматриваться он будет в срочном порядке, при этом без привлечения самих предпринимателей. Закон будет распространяться и на уже состоявшиеся сделки. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией в среду приступит к работе над законопроектом, ограничивающим круг лиц, которые могут приобрести доли предприятий, важных для национальной безопасности.

Известно, что переговоры о частичной или полной смене владельцев в настоящее время ведутся в двух компаниях, которые соответствуют этим критериям - Latvijas gāze и владеющей несколькими телевизионными каналами и интернет-сайтами Modern Times Group (MTG). Кроме того, одной из этих компаний заинтересовались нежелательные для Латвии люди.

"Таких сделок не будут десятки, но вокруг одного объекта крутятся люди, которые сделали для экономики Латвии уже достаточно много плохого", - заявил депутат Карлис Сержантс, призывая членов комиссии поддержать продвижение законопроекта в срочном порядке. Хотя пока предприятия, которые будут соответствовать критерию компаний национального значения, не названы, предполагается, что, помимо Latvijas gāze и MTG, в их число могут войти и некоторые телекоммуникационные компании, например, Lattelecom и Latvijas Mobilais telefons.