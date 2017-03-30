Центр по защите прав потребителей (ЦЗПП) оштрафовал на 20 000 евро фирму Baltic Able Traders, управляющую интернет-магазином 2u.lv.

Согласно этому решению, фирма также обязана незамедлительно прекратить осуществление нечестной коммерческой деятельности.

ЦЗПП требует, чтобы Baltic Able Traders прекратила предлагать и продавать потребителям товары, доставку которых коммерсант не может обеспечить в обещанные сроки. От фирмы требуется предоставлять правдивую информацию о сроках доставки заказанных товаров, предоставлять правдивую информацию о возможном возврате денег за покупку, если коммерсант не доставил товар, а также обеспечить такие средства связи, чтобы потребитель мог быстро и эффективно связаться с коммерсантом.

Всего с января 2016 года в ЦЗПП поступило 158 жалоб на деятельность Baltic Able Traders. Оборот Baltic Able Traders в 2015 году составил 1,76 млн евро, убытки - 632 евро. Фирма принадлежит Арвидсу Алексеевсу.