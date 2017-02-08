Основным видом деятельности Food Union является производство молочных продуктов и мороженого для стран Северной Европы. Инвестиции PAG и Meridian Capital пойдут на расширение Food Union, преимущественно концентрируясь на Китае, где почти достроено два современных молочных завода Food Union. PAG предоставит компании Food Union не только капитал, но и свои глубокие знания и значительный опыт работы в стране, и будет оказывать поддержку руководству компании. PAG инвестирует в Food Union 161,6 миллиона евро (170 миллионов долларов США), а Meridian Capital инвестирует еще 52,4 миллиона евро (55 миллионов долларов США).

"Мы сделали первые шаги в Китае, начав строительство двух современных молочных заводов, которые должны начать производство высококачественных молочных продуктов для китайских потребителей к началу 2018 года. Инвестиции PAG и последующие инвестиции Meridian являются подтверждением стратегии Food Union и мы надеемся на успешное сотрудничество с PAG, которое поможет нам закрепить свои позиции производителя молочных продуктов в Китае", – говорит генеральный директор и основатель группы Food Union Андрей Бесхмельницкий.

"Среди состоятельных и разборчивых китайских потребителей растет спрос на высококачественные продукты питания с содержанием белков – именно таких, какие производит Food Union. Благодаря своим технологиям и производственным возможностям, Food Union занимает уникальное положение и может обеспечить рынок Китая именно такими продуктами", – говорит председатель и генеральный директор компании PAG Вейджан Шан.

В Европе группа Food Union продолжит концентрироваться на разработке и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью в сегменте молочных продуктов и мороженого, на укреплении своего положения на рынках Балтии, стран Северной, Центральной и Восточной Европы и в странах СНГ, а также на расширении перспективы экспорта на Ближний Восток и в Китай.

Food Union Group – это международная группа производителей молочных продуктов и мороженого, которая работает в девяти странах. Food Union Group объединяет крупнейшие компании по производству молочных продуктов и мороженого и имеет отделы сбыта в Северной, Центральной и Восточной Европе: Rīgas piena kombināts, Valmieras piens и Rīgas Piensaimnieks в Латвии, Premia в Эстонии и Литве, Premier Is в Дании, Isbjorn Is в Норвегии, Alpin57Lux в Румынии, Hladokombinat No.1 в России, Ingman Ice Cream в Беларуси и еще два завода по производству молочных продуктов строятся в Китае. На данный момент, Food Union Group является лидирующим молокоперерабатывающим предприятием в Латвии и крупнейшим производителем мороженого в странах Балтии и в Дании. Food Union Group экспортирует свою продукцию в более чем 25 стран по всему миру, но основными рынками являются Латвия, Литва, Эстония, Польша, Нидерланды, Великобритания, Азербайджан, Россия и Китай. В Food Union Group на данный момент работает более 2500 человек.