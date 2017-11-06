Салдусский районный суд 31 октября объявил процесс неплатежеспособности предприятия по производству мороженого Druva food, свидетельствует информация Firmas.lv.

2 ноября запись об этом внесена в Коммерческий регистр. Кредиторы могут заявлять свои требования в течение месяца.

Исковое заявление об объявлении процесса неплатежеспособности Druva food 10 октября в суд подало предприятие Time to be, которому Druva food не оплатило работы по ремонту морозильника на сумму 5500 евро.

18 октября иск об объявлении процесса неплатежеспособности Druva food подал бывший исполнительный директор предприятия Нериюс Гедейка, которому Druva food не выплатило зарплату в размере 5078,72 евро.

По информации Службы госдоходов, на 7 октября 2017 года налоговый долг Druva food государству достиг 209,65 тыс. евро.

Основной капитал зарегистрированного в 1994 году предприятия Druva food - 2,683 млн евро, его крупнейшими владельцами - являются эстонская Aktsiaselts (50%) и Алдис Ошениекс (50%).