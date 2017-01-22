В январе платформа Rention, разработанная латвийскими программистами для владельцев, арендаторов недвижимости, домоуправлений и риэлторских агентств, запустит пилотный проект с Вильнюсским технологическим парком, рассказал агентству LETA руководитель компании Rention Александр Зелинский.

Таким образом, Вильнюсский технологический парк станет первым клиентом латвийского стартапа в категории индустриальных парков.

До недавнего времени интернет-платформа Rention работала только в тестовом режиме, имея в качестве реального клиента лишь риэлторское агентство в Польше. Но на прошлой неделе компания заключила договор с агентством "Corvin Real Estate", управляющим недвижимостью. Эта компания в основном управляет собственностью иностранцев, которые купили в Риге квартиру, но сами не находятся в стране и сдают ее тоже преимущественно иностранцам, рассказывает Зелинский.

В целом, кроме индустриальных парков и риэлторских агентств, Rention может предоставлять услуги владельцам и арендаторам квартир, домоуправлениям и другим.

"В мире существует масса решений в сфере недвижимости, но все они созданы под какую-то конкретную задачу. В России, к примеру, есть бухгалтерские модули специально для компаний жилищно-коммунального хозяйства, но они не обеспечивают ни коммуникации, ни заказа новых услуг. Мы не собираемся ограничиваться управлением и сдачей в аренду недвижимости, в будущем планируем создать модули и для купли-продажи, страхования", - сказал Зелинский.

По его словам, латвийский стартап в сфере управления недвижимостью намерен предоставлять свои услуги в Китае. "У нас есть клиент в Шанхае, тоже стартап в сфере недвижимости, занимается поиском арендаторов. Сейчас мы находимся на стадии перевода системы на китайский, регистрации юридического лица и получения всех разрешений. Это рынок, на котором лицензия требуется даже для приема банковских карт на интернет-странице", - сообщил Зелинский.

Если в Латвии основные потенциальные клиенты Rention - собственники квартиры, агентства по недвижимости, управляющие компании или поставщики коммунальных услуг, то китайский потенциальный клиент - так называемый второй арендодатель, поясняет руководитель "Rention".

По его словам, на китайском рынке сформировалась ситуация, когда есть множество владельцев квартир, которые сдают их в долгосрочную аренду, и уже этот арендатор пересдает жилье на короткий срок кому-то другому.

"Еще одна проблема китайского рынка недвижимости - перенаселенность, в одном Шанхае живет 44 млн человек. Первые клиенты, на которых будем ориентироваться мы, - это приезжие иностранцы, которые не знают китайского вообще. Им остается только пойти в агентство, где их обслужат на английском или ином иностранном языке. Соответственно, наша система сможет не только решить задачи управления жильем, но и снимет языковой барьер", - считает Зелинский.