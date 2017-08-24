В течение последнего года ситуация в строительной отрасли кардинально изменилась. Если год назад из-за паузы в получении европейского финансирования объемы строительства резко сократились, то в этом году масштабы строительства приближаются к тем, что были в так называемые "жирные" годы. Об этом пишет газета Diena.

Председатель правления стройкомпании Merks Оскарс Озолиньш приводит статистические данные: объемы строительства в денежном выражении в 2015 году составили 1,75 млрд евро, в 2016 году - 1,42 млрд евро (минус 18% по отношению к 2015 году).

"Мы еще только пытаемся "поймать" 2015 год, и ни о каком перегреве на строительном рынке речи идти не может. Речь идет о том, что работников не хватает и цены растут, но в целом, чтобы делать выводы о каких-то тенденциях, должен пройти год", - описывает ситуацию Озолиньш.

По словам руководителя Латвийского союза строителей Байбы Фромане, стремительный рост объемов строительств действительно частично объясняется притоком европейского финансирования. Однако пришли и частные инвестиции – начаты масштабные проекты строительства Akropole, IKEA, производственных и промышленных зданий.