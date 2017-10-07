Конкуренция в молокоперерабатывающей отрасли в Латвии очень ожесточенная, так как предприятиям приходится конкурировать и между собой, и с иностранными компаниями, идет борьба также за сырье, сообщил председатель правления Центрального союза переработчиков молока (ЦСПМ) Янис Шолкс.

По его словам, на рынке свежего молока переработчикам приходится работать в условиях постоянной конкуренции. "В условиях конкуренции молока не хватает. Несколько малых и средних молокопереработчиков обращались ко мне с просьбой помочь найти сырье", - сказал Шолкс.

Часть произведенного в Латвии свежего молока вывозится с ближайшие страны, и недостающую часть приходится ввозить из соседних стран, рассказал он.

При закупке свежего молока в Литве есть риск того, что сырье может не отвечать установленным критериям качества, поэтому молокопереработчики закупают сырье в основном на местном рынке и частично в Эстонии, где оно соответствующего качества. В то же время, в целом работающие в Балтии производители молока, ориентирующиеся на развитие, работают над тем, чтобы показатели качества их молока в будущем были еще более высокими, чем это установлено нормами ЕС.

Сейчас более 2/3 произведенного в Латвии молока перерабатывается на местных предприятиях, отметил Шолкс.

По его словам, общее настроение в молочной отрасли довольно хорошее. И хотя от производителей молока порой звучат сигналы о необходимости повысить плату за свежее молоко, закупочная цена молока в Латвии в данный момент приблизилась к средней в ЕС.

ЦСПМ объединяет молокоперерабатывающие предприятия и партнеров, реализующих в общей сложности примерно 80% перерабатываемого в Латвии молока.