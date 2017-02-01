Латвийским стартапом Conelum Biotech, разрабатывающем уникальный тест на обнаружение конкретных микроорганизмов в определенной среде, заинтересовалась крупная немецкая компания. Об этом в интервью агентству LЕТА рассказал создатель стартапа Conelum Biotech, молодой рижский предприниматель Антон Адамович.

Технология, доработкой которой в настоящее время занимается Conelum Biotech, позволяет быстро находить интересующие микроорганизмы в различного рода среде, поясняет он. "Это возможно благодаря специальному методу окраски (биомаркировке), когда краска присоединяется именно к интересующим микроорганизмам и не присоединяется к другим. И эта "краска" в буквальном смысле подсвечивает микроорганизмы, и их хорошо можно разглядеть при помощи флуоресцентного микроскопа", - рассказывает Адамович.

В качестве приоритетной индустрии, где может применяться технология, стартап обозначил молочную отрасль. "Здесь нужно быстро найти и сосчитать дрожжи и плесени практически во всех молочных продуктах. Существующие методы диагностики сделать этого быстро не позволяют. Приходится ждать 5 дней. Наш метод позволяет визуализировать микроорганизмы уже через 25 минут без потери качества результатов", - объясняет он.

По его словам, потенциал технологии не ограничен этим применением: "Наша технология нужна в самых разных индустриях: пищевой, медицинской, военной, транспортной".

Помимо самого теста, в Conelum Biotech также разработали автоматический микроскоп, позволяющий оцифровать результаты теста и получить полное трехмерное изображение.

"Наш конечный продукт (тест и автоматический микроскоп) будет являться полным индустриальным решением", - говорит Адамович.

В настоящее время Conelum Biotech заканчивает доработку продукта и испытывает его с потенциальными клиентами, утверждает он. "Нашу работу заметила одна крупная немецкая компания, которая заинтересована в расширении своего портфолио нашим решением", - говорит Адамович.