Как информирует администрация предприятия, владелец компании Мартин Циглер давно мечтал о производстве такого автомобиля. Осуществить задуманное он смог только тогда, когда появилась полная уверенность в том, что машиностроение в Латвии достигло необходимого уровня качества, а имеющийся у даугавпилсского предприятия опыт позволил участвовать в проекте.

В ходе реализации проекта специалисты Zieglera mašīnbūve в Германии освоили сборку прототипа "дома на колесах", а второй модуль уже смонтировали самостоятельно.

Автомобиль оборудован солнечными батареями и всем необходимым для проживания в автономном режиме. Без подзарядки аккумуляторов и пополнения запасов воды и топлива в нем можно жить две-три недели практически в любых погодных условиях. Комплектация Ziegler Adventure зависит от требований конкретного заказчика.

В организацию производства автомобилей вложено 500 000 евро, созданы дополнительные рабочие места.