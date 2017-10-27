Предприятие по производству продуктов питания для детей Lat Eko Food планирует вложить 1,8 млн евро в покупку оборудования для производства биологического детского питания, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Инвестиционный проект планируется реализовать до 30 декабря 2019 года с привлечением финансирования программы Службы поддержки села на 2014-2020 гг.

Заявки на конкурс принимаются до 27 ноября.

Закупка комплекта производственного оборудования разделена на два лота. Срок поставки оборудования, входящего в первый лот, - февраль-сентябрь 2018 года, входящего во второй лот - сентябрь 2018 года - декабрь 2019 года.

В 2016 году оборот Lat Eko Food составил 605,536 тыс. евро - на 66,4% больше, чем в 2015 году, прибыль выросла в 1,6 раза - до 1367 евро.

Предприятие Lat Eko Food учреждено в 2010 году, его основной капитал - 14,217 тыс. евро, владельцы - компания VVMV (30%) и два частных лица: Эгия Мартинсоне (40%) и Вилис Витолс (30%).