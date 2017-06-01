В составляемом швейцарской бизнес-школой IMD рейтинге конкурентоспособности стран мира Латвия опустилась с 37 на 40 место и занимает самую низкую позицию по сравнению с другими странами Балтии.

Литва в этом рейтинге занимает 33 место, что на три позиции меньше по сравнению с прошлогодними показателями, тогда как Эстония поднялась на одну позицию - на 30 место.

Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по 20 параметрам, разделенным на четыре категории (индекса): показатели экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Сами параметры в свою очередь состоят из 323 разнообразных переменных — от вклада в мировой ВВП, цен на бензин и уровня налоговых ставок до стоимости капитала, прозрачности государственной политики и открытости национальной культуры для иностранных идей.

Первую строчку в рейтинге второй год подряд занял Гонконг. На втором и третьем местах — Швейцария и Сингапур. США опустились с третьей строчки на четвертую — худший результат страны за последние пять лет. Замыкают пятерку самых конкурентоспособных экономик Нидерланды, поднявшиеся на пятое место с восьмого.