Расходы на социальную защиту в странах ЕС-28 существенно различаются, передает Финмаркет.

Высоким уровнем социальных расходов отличаются Франция, где на эти нужды тратится 34,3% ВВП, Дания (33,5%), Финляндия (31,9%), Нидерланды (30,9%), Бельгия (30,3%), Австрия и Италия (30,0%).

Менее 20% от ВВП расходы на социальную защиту составляли в Латвии (14,5%), Литве (14,7%), Румынии (14,8%), Эстонии (15,1%), Болгарии и Словакии (18,5%), на Мальте и в Польше (19,0%), Чехии (19,7%) и Венгрии (19,9%).

Расходы на социальную защиту на душу населения также существенно варьируется в зависимости от стран-членов ЕС. Самые высокие расходы на душу населения были зафиксированы в Дании, Нидерландах и Австрии. В этих странах социальные расходы на душу населения выше среднего показателя по ЕС на 40%, 37% и 34%, соответственно. В Люксембурге показатель выше среднего на 88%, однако это государство представляет особый случай, поскольку значительная часть пособий в этом государстве выплачивается гражданам, проживающим за пределами страны

Самые низкие расходы на душу населения в Румынии, в Болгарии и Латвии - на 71%, 68% и 67% ниже среднего показателя по ЕС, соответственно.

Наибольшую часть (45,9%) расходов на социальную защиту в ЕС составляют расходы на пенсии и пособия выжившим в каких-либо трагедиях. В Латвии они составляют 52% всех расходов на социальные пособия, в Литве - 47,7%, в Эстонии - 44,3%.

Расходы на пособия по болезни, инвалидности и другие связанные со здравоохранением пособия в ЕС составляют 36,5% всех социальных пособий. В Латвии на эти пособия тратится 33,3%, в Литве - 39%, в Эстонии - 41,2% всех расходов на пособия.

Удельный вес семейных и детских пособий в ЕС в среднем составляет 5,1%, в Латвии - 4%, в Эстонии - 2,8%, в Литве - 2,4%.

На жилье и на уменьшение последствий социальной отверженности в ЕС в среднем выплачивается 4% общей суммы пособий. В Латвии этот показатель составляет 1,6%, в Литве - 3,1%, в Эстонии - 0,9%.