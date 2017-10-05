Первую тройку в списке занимают литовские предприятия Orlen Lietuva, Vilniaus Prekyba и Maxima Grupe. Самое высокое (5-е) место среди эстонских предприятий занимает Ericsson Eesti. Rimi Latvia занимает самую высокую позицию среди латвийских предприятий – 7-е место, что на три места выше по сравнению с прошлым годом.

В целом в 2016 году оборот крупнейших латвийских предприятий уменьшился на 8,8%. Немного сократился и общий оборот ведущих предприятий Литвы (-0,8%), тогда как крупнейшие предприятия Эстонии показали рост как общей выручки (+2,6%), так и прибыли (+37,1%). Крупнейшей отраслью предпринимательской деятельности в балтийских странах в прошлом году была розничная торговля. Ее представляют 12 из 50 крупнейших компаний региона, общий оборот которых в прошлом году увеличился на 2,1%.

"В настоящий момент на экономику Балтии оказывают положительное влияние несколько факторов. Среди них – улучшение экономической ситуации в России, что соответственно увеличивает объемы экспорта стран Балтии. Кроме того, росту помогает увеличение объемов торговли с западными странами и повышение зарплат, способствующее внутреннему потреблению», – отметил руководитель Coface Baltics Мантвидас Штарейка.

В списке крупнейших балтийских предприятий Латвию также представляют компании Uralchem Trading, Maxima Latvija, Latvenergo, ELKO Grupa, Circle K Latvia, Orlen Latvija, Latvijas Gāze, Sadales tīkls и Samsung Electronics Baltics.