По его словам, сейчас большинство туристов прибывают из России, Литвы, Эстонии и Германии, и Латвия очень зависима от этих рынков. Поэтому с помощью Латвийского агентства инвестиций и развития планируется осваивать новые рынки, и в первую очередь Китай, Британию и США.

Алексеенко отметил, что сейчас туристы ищут не только простые возможности попасть в конкретную страну, но и желают получить уникальный опыт. Их можно привлекать новыми услугами. В ближайшее время будет рассматриваться возможность предложить прямые полеты из Китая в Латвию.

Не менее важно развивать и конференц-туризм, так как дополнительно к официальному мероприятию приезжающие в Латвию бизнесмены хотят что-то увидеть, подчеркнул Алексеенко. Поэтому планируется развивать сотрудничество между туристическими компаниями.