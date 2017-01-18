Пресс-секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса Андрей Вайварс подтвердил агентству LETA, что Латвия политически готова подписать это соглашение на предстояшей 31 января в Таллине встрече премьер-министров, а 24 января договор будет утвержден в правительстве.

В Министерстве сообщения агентству LETA также сообщили, что Латвия готова подписать соглашение, и на следующей неделе оно будет передано на утверждение в правительстве.

Как сообщалось, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в субботу, 16 января, заявил, что не уверен, что договор подпишет Литва. Основная позиция правительства Литвы по Rail Baltica неизменна, но для подписания договора нужна более детальная информация.